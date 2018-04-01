У київській багатоповерхівці впав ліфт із людиною всередині

Ліфтова кабіна з чоловіком усередині впала з висоти третього поверху.

У Києві в результаті падіння кабіни ліфта в одній з багатоповерхівок постраждав чоловік.

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Як повідомляє «Еспресо», інцидент стався в одному з багатоквартирних будинків Деснянського району.

Ліфтова кабіна впала з висоти третього поверху. У момент інциденту в кабіні перебував чоловік. Його забрала машина «швидкої допомоги».

Нагадаємо, 4 листопада минулого року у Києві з 16 поверху обірвався ліфт, в якому перебувала 30-річна жінка та 11-річна школярка.

На щастя, під час падіння спрацював механізм захисту, і кабіна ліфта зупинилася на рівні шостого поверху. В результаті жінка отримала забій шийного відділу хребта і струс головного мозку, дитина – забій хребта. Госпіталізація постраждалих не знадобилася.