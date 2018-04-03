У Тернополі патрульні врятували жінку, яка ледь не отруїлася газом

10:14, 03 квітня 2018
Інциденти
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фото УНИАН

Коли поліцейські підійшли до квартири, теж почули сильний запах газу. Коли інспектори натисли на дзвінок, ніхто не відчиняв. Однак двері були незамкненими, тож поліцейські зайшли в помешкання. У кухні вони виявили неперекриту конфорку на плиті, а в сусідній кімнаті – господиню, яка спала.

Патрульні перекрили газ і відчинили вікна, після чого розбудили жінку, від якої було чутно запах спиртного.

Також інспектори викликали працівників газової служби

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Теги: #газ#Тернопільщина