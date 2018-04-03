Патрульні перекрили газ і відчинили вікна, після чого розбудили жінку, від якої було чутно запах спиртного.

У Тернополі патрульні врятували жінку, яка ледь не отруїлася газом. Як повідомили УНІАН в патрульній поліції Тернополя, до них зателефонували з вул. Корольова і повідомили, що із однієї з квартир чути різкий запах газу

Коли поліцейські підійшли до квартири, теж почули сильний запах газу. Коли інспектори натисли на дзвінок, ніхто не відчиняв. Однак двері були незамкненими, тож поліцейські зайшли в помешкання. У кухні вони виявили неперекриту конфорку на плиті, а в сусідній кімнаті – господиню, яка спала.

Патрульні перекрили газ і відчинили вікна, після чого розбудили жінку, від якої було чутно запах спиртного.

Також інспектори викликали працівників газової служби