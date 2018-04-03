"Укроп і фашист": у Криму жорстоко побили українця

Українця Ігоря Криничного побили за українську символіку на автомобілі.

У анексованому Криму двоє чоловіків жорстоко побили українця Ігоря Криничного через українську символіку на його автомобілі.

Активістка Ілона Карасян опублікувала в Facebook два відео, на яких Криничный продемонстрував свої побої. Вона розповіла, що чоловік не приховував свою національну приналежність і відмовлявся оформлювати російський паспорт.

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"Плювки, побої, тільки за те, що не приховував свою національну приналежність, неможливість отримати повною мірою медичну допомогу. Що далі? Нашивати на одяг особливі знаки, щоб відрізняти від людей інших національностей?", - пише вона.

Сам Криничный у відео зазначив, що побив його чоловік кожен день приходив і плював на його машину.

"Кожен день приходить і плює на мою машину. Я у нього запитав, навіщо він це робить. На що він мені відповів – тому, що я "укроп і фашист". Ось наслідки", - розповів він.

"Сьогодні, 31 березня, і вже пройшло 4 дні після того, як мене побили. Три дні в лікарні пролежав і вигнали. Без російського паспорта в лікарні лежати не можна – не лікують. Ось за цю символіку мене побили (показує автомобіль. - Ред.). Хоча я українець, що живе в Криму. Крим, Ялта – нічого не змінилося. Тільки стало небезпечно бути українцем", - розповідає українець.

Як повідомляв УНІАН, у Києві двоє невідомих з кулаками накинулися на нацгвардійця, який перебував на посту біля посольства Республіки Польща.