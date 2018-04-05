В Одеській області паводки підняли з дна річки кілька плавучих мін часів Другої світової війни (відео)

11:40, 05 квітня 2018
Інциденти
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Крім того, паводкові води підняли з дна річки Дунай кілька плавучих мін часів Другої світової війни. Про це написав голова Кілійської райради Павло Бойченко на Facebook.

Як стало відомо, міни помітили поблизу міст Кілія та Ізмаїл. Зараз сапери ДСНС вже почали їх знешкоджувати.

"На п'ятдесят дев'ятому кілометрі річки Дунай (в сторону Ізмаїла) біля берега виявлено плавучу міну часів Другої Світової війни вагою близько півтонни. Найближчим часом будуть прийняті заходи по знешкодженню", - повідомив Бойченко.

Зате жителі Придунав'я кажуть: під Ізмаїлом знайшли ще дві радянські міни. Їх виявили поруч з елеватором. Ці два боєприпаси вже знешкодили.

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Теги: #паводки#Одесса