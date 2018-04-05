В Одеській області паводки підняли з дна річки кілька плавучих мін часів Другої світової війни (відео)

В Одесі на третині берегової лінії узбережжя шторм змив в море пісок.

Море підступило упритул до підпорної стіни. Вузенькі смуги піску залишилися лише подекуди. Сходинки, які раніше вели на пляж, нині ведуть просто у воду. Екологи б'ють на сполох: під загрозою прибережні схили. Берег треба негайно зміцнювати, а змитий пісок повертати на місце. У міськраді тим часом сподіваються на милість природи та спритність орендарів пляжів.

Крім того, паводкові води підняли з дна річки Дунай кілька плавучих мін часів Другої світової війни. Про це написав голова Кілійської райради Павло Бойченко на Facebook.

Як стало відомо, міни помітили поблизу міст Кілія та Ізмаїл. Зараз сапери ДСНС вже почали їх знешкоджувати.

"На п'ятдесят дев'ятому кілометрі річки Дунай (в сторону Ізмаїла) біля берега виявлено плавучу міну часів Другої Світової війни вагою близько півтонни. Найближчим часом будуть прийняті заходи по знешкодженню", - повідомив Бойченко.

Зате жителі Придунав'я кажуть: під Ізмаїлом знайшли ще дві радянські міни. Їх виявили поруч з елеватором. Ці два боєприпаси вже знешкодили.