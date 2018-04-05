У Києві майже на три доби обмежать проїзд Південним мостом

Обмеження пов’язані з проведенням ремонту деформаційного шва мостового переходу.

У Києві з 22.00 6 квітня до 15.00 9 квітня рух Південним мостом буде обмежено у напрямку з проспекту Миколи Бажана на Наддніпрянське шосе.

Читайте такожУ Києві завтра без опадів, вдень температура до +16°

Як повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор», обмеження пов’язані з проведенням ремонту деформаційного шва мостового переходу.

Як повідомляв УНІАН, 4 квітня на мосту Патона було обмежено рух у зв'язку з аварією на мережах "Київенерго".