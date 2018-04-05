У Києві майже на три доби обмежать проїзд Південним мостом
17:08, 05 квітня 2018Інциденти
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Обмеження пов’язані з проведенням ремонту деформаційного шва мостового переходу.
Рух Південним мостом буде обмежено у напрямку з проспекту Миколи Бажана на Наддніпрянське шосе / Фото УНІАН
У Києві з 22.00 6 квітня до 15.00 9 квітня рух Південним мостом буде обмежено у напрямку з проспекту Миколи Бажана на Наддніпрянське шосе.
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Як повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор», обмеження пов’язані з проведенням ремонту деформаційного шва мостового переходу.
Як повідомляв УНІАН, 4 квітня на мосту Патона було обмежено рух у зв'язку з аварією на мережах "Київенерго".
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