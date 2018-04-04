У Києві на мосту Патона обмежено рух у зв'язку з аварією на мережах "Київенерго"

Наразі фахівці «Київенерго» працюють над ліквідацією пошкодження.

Комунальна корпорація «Київавтодор» попередила водіїв про обмеження в русі на мосту Патона.

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Відповідне повідомлення розміщено на сторінці "Київавтодору" у Facebook.

«Сьогодні вдень внаслідок аварії на інженерних мережах ПАТ «Київенерго» було пошкоджено капітально відремонтований у 2013 році тротуар на мосту ім. Є.О. Патона. Наразі бригада робітників ПАТ «Київенерго» виконує аварійно-відновлювальні роботи, у зв’язку з чим рух транспорту по мосту ім. Є.О. Патона у першій смузі руху у напрямку з просп. Соборності на бульв. Дружби Народів частково обмежено», - йдеться в повідомленні.