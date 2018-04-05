ЗМІ дізналися подробиці нападу на продюсера телеканалу в Києві
У злочинній групі, яка побила й пограбувала в Києві продюсера телеканалу "Україна", було двоє неповнолітніх.
Про це передає "Обозреватель", посилаючись на власні джерела.
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Напад на 37-річного продюсера стався 4 квітня на зупинці громадського транспорту у Святошинському районі. Пізніше були затримані троє хлопців віком 15, 16 і 19 років.
Під час нападу молоді люди побили працівника телеканалу, після чого відібрали у нього мобільний телефон й кілька тисяч гривень.
Зазначимо, що ці ж молодики незадовго до нападу на продюсера побили і пограбували 24-річного перехожого, у якого відібрали 600 грн.
Раніше повідомлялося, що зловмисники, які напали на працівника телеканалу "Україна", влаштували бійку з охороною супермаркету, при цьому один з хлопців вихопив ножа.