ЗМІ дізналися подробиці нападу на продюсера телеканалу в Києві

20:20, 05 квітня 2018
Інциденти
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Підлітки напали на українського продюсера каналу / фото Інформатор

Про це передає "Обозреватель", посилаючись на власні джерела.

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Напад на 37-річного продюсера стався 4 квітня на зупинці громадського транспорту у Святошинському районі. Пізніше були затримані троє хлопців віком 15, 16 і 19 років.

Під час нападу молоді люди побили працівника телеканалу, після чого відібрали у нього мобільний телефон й кілька тисяч гривень.

Зазначимо, що ці ж молодики незадовго до нападу на продюсера побили і пограбували 24-річного перехожого, у якого відібрали 600 грн.

Раніше повідомлялося, що зловмисники, які напали на працівника телеканалу "Україна", влаштували бійку з охороною супермаркету, при цьому один з хлопців вихопив ножа.

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Теги: #напад#телеканал