ЗМІ дізналися подробиці нападу на продюсера телеканалу в Києві

Напад стався 4 квітня на зупинці громадського транспорту.

У злочинній групі, яка побила й пограбувала в Києві продюсера телеканалу "Україна", було двоє неповнолітніх.

Про це передає "Обозреватель", посилаючись на власні джерела.

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Напад на 37-річного продюсера стався 4 квітня на зупинці громадського транспорту у Святошинському районі. Пізніше були затримані троє хлопців віком 15, 16 і 19 років.

Під час нападу молоді люди побили працівника телеканалу, після чого відібрали у нього мобільний телефон й кілька тисяч гривень.

Зазначимо, що ці ж молодики незадовго до нападу на продюсера побили і пограбували 24-річного перехожого, у якого відібрали 600 грн.

Раніше повідомлялося, що зловмисники, які напали на працівника телеканалу "Україна", влаштували бійку з охороною супермаркету, при цьому один з хлопців вихопив ножа.