У Києві агресивні підлітки влаштували погром в супермаркеті: ламали вітрини, бились з поліцією (відео)

Правоохоронці хотіли відпустити юнаків, однак хлопці були занадто імпульсивними і почали проявляти агресію до поліцейських.

У супермаркеті на вулиці Берковецькій в Києві (Святошинській район) група підлітків влаштувала погром. Молоді люди ламали вітрини та лаялись нецензурною лайкою, а потім вступили у сутичку з охоронцями та поліцією.

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Як повідомляється у Facebook проекту «Киев Оперативный», інцидент почався з того, що дівчата віком близько 16-17 років почали бігати по супермаркету та ламати вітрини. Коли охоронці зробили їм зауваження, на місці з’явилися парубки, які почали з охоронцями бійку. Останні затримали молодиків і викликали поліцію.

«По приїзду, поліцейські попросили відпустити хлопців, але хлопці були занадто імпульсивними і згодом почали «стрибати» на поліцію. Були затримані. Коли виводили з магазину, на вулиці вже стояла компанія друзів затриманих, які почали відбивати друзів у поліції», - вказано у повідомленні.

Зазначається, що на місце прибули чотири наряди патрульної поліції.

Як повідомляв УНІАН, у лютому на столичній АЗС на проспекті Правди сталася сутичка між водіями. Причиною бійки стале те, що один із водіїв вирішив проїхати «повз чергу», а на зауваження інших водіїв відреагував агресивно, за що й отримав «на горіхи».