Чиновник із Черкащини повісився на вікні власного кабінету (відео)
21:02, 12 квітня 2018Інциденти
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Чиновник звинуватив своє керівництво, брата і навіть рідну матір. Вчинок чоловіка не розуміють ні колеги, ні родина.
В останньому у житті листі В'ячеслав Власенко звинуватив своє керівництво, брата і навіть рідну матір. Лист створив вночі на роботі, роздрукував, розніс по кабінетах і вчинив самогубство. Вчинок чоловіка не розуміють ні колеги, ні родина. У гості до рідних він не їздив, телефон на свята вимикав.
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