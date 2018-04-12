Чиновник із Черкащини повісився на вікні власного кабінету (відео)

Чиновник звинуватив своє керівництво, брата і навіть рідну матір. Вчинок чоловіка не розуміють ні колеги, ні родина.

В останньому у житті листі В'ячеслав Власенко звинуватив своє керівництво, брата і навіть рідну матір. Лист створив вночі на роботі, роздрукував, розніс по кабінетах і вчинив самогубство. Вчинок чоловіка не розуміють ні колеги, ні родина. У гості до рідних він не їздив, телефон на свята вимикав.

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