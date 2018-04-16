Страшна аварія під Дніпром: Nissan влетів у відбійник, машину прошило наскрізь (відео)

Щоб витягнути з салону понівеченої машини пасажира, довелося навіть викликати рятувальників.

Під Дніпром на трасі Е50 в Підгородному сталася аварія. В результаті постраждали двоє чоловіків - водій і пасажир.

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За словами поліцейських, попередньо, Nissan рухався від Дніпра в бік Підгородного. В якийсь момент, недалеко від повороту на вулицю Шкільну, водій Nissan втратив керування та врізався у відбійник.

В результаті удару відбійник тріснув на місці скріплення і пробив салон наскрізь у двох місцях — на передньому і задньому сидінні. Попередньо, Nissan їхав на великій швидкості.

Щоб витягнути з салону понівеченої машини пасажира, довелося навіть викликати рятувальників.