На Луганщині вантажівка з кістками зіткнулася з маршруткою: є постраждалі (фото)

Внаслідок ДТП постраждали 10 людей: троє осіб отримали переломи ребер та ключиці, семеро – забої.

У Луганській області внаслідок зіткнення маршрутки «Рута» та вантаженого кістками МАЗу постраждали десятеро людей.

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Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУНП України в Луганській області, аварія сталася сьогодні, 16 квітня, о 12:10 на перехресті вулиць Машинобудівельників та Гора Попова в Лисичанську.

За відомостями поліції, на місці події продовжують працювали співробітники ГУНП, Лисичанського відділу поліції та патрульної поліції, фахівці ДСНС та лікарі швидкої медичної допомоги.

На цей час встановлено, що постраждали десятеро людей. Троє осіб отримали переломи ребер та ключиці, семеро – забої.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Малиновському районі Одеси вранці 16 квітня зіткнувся маршрутний мікроавтобус і вантажний автомобіль, постраждали 11 осіб.