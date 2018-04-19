Гучна аварія в Кривому Розі: донька загиблої розповіла подробиці про матір

Дівчина не може пробачити собі, що не вмовила свою 58-річну маму піти на пенсію.

Катерина Коротич, дочка однієї з жертв страшної аварії в Кривому Розі, повідомила, що намагалася вмовити матір припинити роботу і вийти на пенсію, однак та не погоджувалася.

Про це йдеться в сюжеті "ТСН".

Мати дівчини, Алла, була в цей день в тій маршрутці, вона їхала на зміну. Жінка загинула одразу. І тепер дочка не може пробачити собі, що не вмовила свою 58-річну маму піти на пенсію.

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«З самого дитинства, коли я бачила, що вона на трьох роботах - з 10 років -15 років, я все не могла дочекатися моменту, коли ж я нарешті стану на ноги і мамі тепер буду допомагати. Але вона не погоджувалася. Я її так просила і мені так хотілося, щоб їй допомогти, щоб вона пожила для себе, щоб вона подорожувала», - каже Катерина.

Як повідомляв УНІАН, вранці 17 квітня у Кривому Розі Дніпропетровської області в результаті зіткнення автомобіля Маzdа, маршрутки і автобуса 9 осіб загинули, 16 осіб були госпіталізовані.

18 квітня вранці від отриманих травм у лікарні помер ще один 47-річний потерпілий. За фактом ДТП порушено кримінальне виробництво за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК.

У той же день поліція повідомила про підозру водієві автомобіля Маzdа, який спричинив смертельне ДТП.