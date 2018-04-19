Більше двох тисяч євро за штуку на чорному ринку: у Києві викрили міжнародне угруповання торгівців зброєю (фото, відео)

Через кур’єрів зловмисники переправляли контрабандний "товар" до Києва. Покупців зловмисники підшукували через спеціалізовані форуми в Інтернеті.

Співробітники Служби безпеки України викрили у Києві міжнародне організоване угруповання, яке спеціалізувалося на контрабанді, незаконному виготовлені та збуті в Україні вогнепальної зброї та боєприпасів.

Про це повідомляє прес-служба СБУ в Facebook. Встановлено учасників групи, які через своїх закордонних спільників налагодили незаконне ввезення зі США та країн ЄС окремих деталей зброї.

Через кур’єрів зловмисники переправляли контрабандний «товар» до Києва. Потім у майстерні, що була облаштована у гаражі організатора угруповання, ділки виготовляли зразки вогнепальної зброї для продажу. «Зловмисниками зброя приводилась до бойового стану та у разі необхідності споряджалася виготовленими тут же глушниками. Реалізовували її на «чорному ринку» за ціною 2300-2500 євро», – йдеться у повідомленні.

Покупців зловмисники підшукували через спеціалізовані форуми в Інтернеті. Оперативники спецслужби протягом березня-квітня поточного року задокументували низку фактів протиправної діяльності.

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Співробітники СБУ затримали на одній із вулиць столиці організатора угруповання під час спроби чергового продажу двох пістолетів іноземного виробництва.

Під час обшуків за місцями проживання фігурантів справи та виготовлення зброї правоохоронці вилучили три кулемети, три автомати, дві гвинтівки, сім пістолетів-кулеметів, тридцять пістолетів марок «Glock», Colt, CZ, Browning, Beretta, Walther, SigSauer, Vzor, вісім гранатометів, тридцять дві гранати, п’ять мін, 3240 набоїв різного калібру, а також комплекти деталей для виготовлення пістолетів. «Виявлені зразки зброї передані для проведення експертизи» – зазначив під час брифінгу заступник Голови Нацполіції Віталій Невгад.

У рамках відкритого кримінального провадження за ст. 263 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

Раніше в Одесі правоохоронці вилучили арсенал зброї та боєприпасів.