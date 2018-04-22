У Дніпрі просто посеред проїжджої частини провалився асфальт (фото)

Асфальтне покриття провалилося під землю просто поруч з люком.

У Дніпрі на вулиці Гоголя знову утворилася яма на дорозі. Асфальтне покриття провалилося під землю просто поруч з люком.

Місце провалу поліцейські обгородили стрічками, щоб автомобілісти змогли побачити провал заздалегідь. Про проблеми з дорогою повідомляє "Інформатор" з посиланням на свідоцтва очевидців.

Епопея з багатостраждальною вулицею Гоголя розпочалася ще в березні цього року, повідомляє видання. Тоді прямо на проїжджій частині серйозно провалився асфальт — діра зайняла цілу смугу, і в неї ледь не потрапили автомобілі, однак вчасно встигли від'їхати. Протягом усього пари годин асфальт провалився ще більше. Як пізніше розповів заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко, з минулого року міська влада проводили заміну великої ділянки самопливної каналізації, яка інтенсивно протікав на вулиці Гоголя останні 15-20 років. В результаті цих «протікання» вздовж колектора, який проходить під дорожнім покриттям, утворювалися великі пазухи і промоїни, деякі з них досягали в обсязі понад 100 кубів.

Після того як перший провал на Гоголя закрили, поряд з ним з'явився ще один. Його теж усунули, зате відразу після цього асфальт провалився на тротуарі. Але вулиця Гоголя не перестала впевнено йти під землю: на початку квітня просіла плитка на пішохідній частині вулиці. Через пару днів цей дефект теж усунули.

Зараз вулиця Гоголя знову «захворіла». На цей раз яма утворилася за перехрестям з вулицею Паторжинського. Провал на дорозі дбайливо позначили дерев'яною палицею, яка покликана попередити водіїв про небезпеку. Інформатор нагадує: будьте акуратні, проїжджаючи по вулиці Гоголя, не залишайте автомобілі на проїжджій частині і уважно дивіться по сторонам, минаючи цю ділянку.