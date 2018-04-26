Київська поліція прийняла від Вітренко заяву про напад (відео)

Вирішується питання щодо правової кваліфікації "акції" націоналістів проти Вітренко.

Столична поліція встановлює обставини нападу на голову Прогресивної соціалістичної партії України Наталію Вітренко. Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

«До правоохоронців о 14.30 надійшло повідомлення, що біля судової установи на вулиці Велика Васильківська група осіб кинула пакет з білою речовиною у бік двох представників політичної партії. Після вчинення неправомірних дій правопорушники втекли», - сказано у повідомленні.

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На місці працювала слідчо-оперативна група Печерського управління поліції, яка задокументувала подію. Правоохоронці прийняли заяву від потерпілих.

Працівники поліції встановлюють всі обставини правопорушення та осіб, які його вчинили.

Вирішується питання щодо правової кваліфікації події.

Раніше сьогодні у Facebook координатор праворадикальної націоналістичної організації С14 Сергій Мазур повідомив, що активісти С14 біля будівлі Окружного адміністративного суду Києва облили рідиною Вітренко.

Мазур оприлюднив відео, на якому двоє осіб із закритим обличчям підбігають до Вітренко, обливають її з пляшок рідиною і втікають. На відео один з активістів вигукує фразу: "Привіт від С14! Не буде комунякам спокою на українській землі! Слава Україні! Слава нації!".

На сайті Окружного адмінсуду зазначається, що сьогодні об 11.00 було заплановане судове засідання за позовом Вітренко до Національної поліції України.