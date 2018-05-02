На Закарпатті чоловік намагався незаконно вивезти за кордон п’ятирічну дівчинку (відео)

Дитину намагались перевезти через кордон, накривши її ковдрою та сумкою з речами.

Спробі незаконного вивезення з України малолітньої дитини запобігли учора прикордонники Мукачівського загону в пункті пропуску «Лужанка», що на кордоні з Угорщиною.

Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

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Згідно з повідомленням, під час проведення поглибленого огляду автомобіля «Фольксваген», яким на виїзд з України прямувало п’ятеро осіб, прикордонники виявили приховану дівчинку віком 5-ти років.

«Дитина була накрита ковдрою, а зверху лежала сумка з речами. Дівчинка мала при собі біометричний паспорт громадянки України, який не був наданий прикордонникам під час проведення паспортного контролю осіб», - йдеться у повідомленні.

За даними ДПСУ, прізвище дівчинки не збігалося з прізвищем чоловіка, який назвався її батьком. До того ж жодних дозвільних документів на вивезення дитини за кордон від матері не було. Не мав чоловік і свідоцтва про народження дитини, що могло підтвердити батьківство.

Про даний факт було проінформовано представників Національної поліції. Наразі з’ясовуються усі обставини незаконного вивезення дитини за кордон.

Раніше повідомлялось, що у Харківській області прикордонники виявили у взутті громадянина 25 тис. євро готівкою.