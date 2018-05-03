У Чернівцях стріла автокрана наскрізь проштрикнула маршрутку, є постраждалі (фото)

За даними правоохоронців, водій автокрана, здійснюючи маневр, пошкодив стрілою довжиною приблизно 6 метрів передню частину автобуса.

У Чернівцях стріла автокрана проштрикнула наскрізь маршрутний автобус, який відправлявся у рейс.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі патрульної поліції Чернівецької області, дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні о 8.00 на вулиці Енергетичній. Автобус виїхав з гаража і рухався у бік автовокзалу, звідки о 8.30 мав здійснити рейс до міста Ужгород.

За інформацією правоохоронців, на смузі зустрічного руху вантажний кран заднім ходом намагався заїхати на прилеглу територію. Водій автокрана, здійснюючи маневр, пошкодив стрілою довжиною приблизно 6 метрів передню частину автобуса.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водію маршрутки пошкоджено руку. Спочатку він відмовлявся від госпіталізації, проте пізніше медики відвезли чоловіка до травмпункту лікарні швидкої медичної допомоги.

Читайте такожЖорстоке вбивство на Дніпропетровщині: чоловік перевозив у маршрутці розчленоване тіло своєї знайомої«Скло потрапило у м’які тканини водія. Водій був емоційно збуджений. Спочатку відмовлявся від госпіталізації. Але «швидка» зрештою доставила його у травмпункт швидкої медичної допомоги», - повідомив заступник директора Центру екстреної медичної допомоги Сергій Паушак.

Водночас у поліції повідомили, що обоє учасників ДТП відмовляються визнати свою винуватість у аварії.

Як повідомляв УНІАН, 2 травня на автодорозі неподалік від Кутузовки, що на Харківщині, внаслідок ДТП загинув 22-річний гонщик і блогер Андрій Василенко, відомий під прізвиськом Amigos.