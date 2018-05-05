У поліції розповіли подробиці вибуху у Києві: на місці знайшли посвідчення учасника бойових дій (фото)

За місцем проживання чоловіка, на ім'я якого видане посвідчення, знайшли гранату та гранатомет.

На місці вибуху, який стався сьогодні вночі на Подолі у Києві, знайшли рештки гранати та запал.

Як повідомляє Відділ комунікації поліції Києва, зі слів 20-річного хлопця, який проходив неподалік, біля будинку він помітив незнайомця, який сидів зігнувшись та тримав щось у руках. Потім пролунав вибух.

Тіло загиблого поліція відправила на експертизу. Також працівники поліції на місці події вилучили посвідчення учасника бойових дій.

Оперативники переглянули камери відеонагляду, на яких зафіксовано, що до вибуху та після до потерпілого ніхто не підходив.

Встановлено особу потерпілого, це - 36-річний місцевий мешканець. Зараз у помешканні чоловіка триває обшук: у квартирі вилучили гранату Ф-1 та гранатомет. Слідчі дії продовжуються.

Слідчі кваліфікують подію за двома статтями Кримінального кодексу України: ст. 115 (Умисне вбивство) та ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Правоохоронці проводять комплекс слідчих дій для встановлення всіх обставин події.

Основна версія, яку розглядає слідство, - необережне поводження із вибуховим предметом.