Масове отруєння в школі Черкас: одна дитина в реанімації, навчання призупинене
11:20, 08 травня 2018Інциденти
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Причини поганого самопочуття дітей, які втратили свідомість під час лінійки у 8 школі, встановлюються.
У черкаській школі діти на лінійці масово втратили свідомість / фото newsru.co.il
У Черкасах в одній з загальноосвітніх шкіл під час лінійки 17 дітей втратили свідомість.
Цю інформацію УНІАН підтвердив начальник департаменту освіти и гуманітарної політики міської ради Сергій Воронов.
За його словами, надзвичайна подія трапилася у школі № 8 м. Черкаси.
Одну дитину каретою швидкої медичної допомоги доставлено до лікарні. Зараз вона знаходиться у реанімації.
На місці працюють працівники департаменту освіти, причини наздвичайної події наразі встановлюються.
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