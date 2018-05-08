Масове отруєння в школі Черкас: одна дитина в реанімації, навчання призупинене

Причини поганого самопочуття дітей, які втратили свідомість під час лінійки у 8 школі, встановлюються.

У Черкасах в одній з загальноосвітніх шкіл під час лінійки 17 дітей втратили свідомість. Цю інформацію УНІАН підтвердив начальник департаменту освіти и гуманітарної політики міської ради Сергій Воронов. За його словами, надзвичайна подія трапилася у школі № 8 м. Черкаси. Одну дитину каретою швидкої медичної допомоги доставлено до лікарні. Зараз вона знаходиться у реанімації. На місці працюють працівники департаменту освіти, причини наздвичайної події наразі встановлюються.

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