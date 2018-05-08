Масове отруєння в школі Черкас: одна дитина в реанімації, навчання призупинене

11:20, 08 травня 2018
Інциденти
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У черкаській школі діти на лінійці масово втратили свідомість / фото newsru.co.il

Цю інформацію УНІАН підтвердив начальник департаменту освіти и гуманітарної політики міської ради Сергій Воронов.

За його словами, надзвичайна подія трапилася у школі № 8 м. Черкаси.

Одну дитину каретою швидкої медичної допомоги доставлено до лікарні. Зараз вона знаходиться у реанімації.

На місці працюють працівники департаменту освіти, причини наздвичайної події наразі встановлюються.

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Теги: #школа#отруєння#Черкаси