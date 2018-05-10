У Чернігівській області викрадачі перекачали близько 36 тонн державної нафти в автоцистерну та намагалися вивезти
На Чернігівщині співробітники Служби безпеки України сьогодні затримали трьох зловмисників, які викрали на території державного підприємства 36 тонн нафти. Про це УНІАН повідомили у прес-групі управління СБУ в області.
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Згідно з повідомленням, правоохоронці встановили, що троє осіб незаконно проникли на територію державного нафтопромислу. Через роз’єднання конструкцій нафтоперегінного обладнання зловмисники перекачали близько 36 тонн очищеної нафти до автоцистерн. У подальшому вони планували вивезти сировину до сусідньої області для продажу на «чорному ринку».
Оперативники спецслужби затримали зловмисників на одному з автошляхів Чернігівщини під час спроби несанкціонованого транспортування нафтосировини.
Під час огляду території нафтопромислового об’єкту правоохоронці виявили приладдя, що використовували затримані у протиправній діяльності. Вказані предмети та зразки сировини направлені для проведення експертизи.
У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка) тривають слідчо-оперативні дії для встановлення інших осіб, причетних до злочинних дій. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.
Як повідомляв УНІАН, раніше в Дніпропетровській області затримали викрадачів вантажівки з 25 тоннами соняшнику.