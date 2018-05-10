У Чернігівській області викрадачі перекачали близько 36 тонн державної нафти в автоцистерну та намагалися вивезти

Зловмисники планували вивезти крадену сировину до сусідньої області для продажу на «чорному ринку».

На Чернігівщині співробітники Служби безпеки України сьогодні затримали трьох зловмисників, які викрали на території державного підприємства 36 тонн нафти. Про це УНІАН повідомили у прес-групі управління СБУ в області.

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Згідно з повідомленням, правоохоронці встановили, що троє осіб незаконно проникли на територію державного нафтопромислу. Через роз’єднання конструкцій нафтоперегінного обладнання зловмисники перекачали близько 36 тонн очищеної нафти до автоцистерн. У подальшому вони планували вивезти сировину до сусідньої області для продажу на «чорному ринку».

Оперативники спецслужби затримали зловмисників на одному з автошляхів Чернігівщини під час спроби несанкціонованого транспортування нафтосировини.

Під час огляду території нафтопромислового об’єкту правоохоронці виявили приладдя, що використовували затримані у протиправній діяльності. Вказані предмети та зразки сировини направлені для проведення експертизи.

У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка) тривають слідчо-оперативні дії для встановлення інших осіб, причетних до злочинних дій. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Дніпропетровській області затримали викрадачів вантажівки з 25 тоннами соняшнику.