На Донбасі у школі розпилили сльозогінний газ (фото)

У зв'язку з інцидентом було припинено заняття, дітей відпустили по домівках.

У Мар'їнському районі Донецької області в школі села Новоукраїнка невідома особа на перерві розпилила сльозогінний газ.

Про це повідомляє прес-служба поліції регіону.

Всього в школі навчається 75 учнів. Через інцидент заняття було припинено, дітей відпустили по домівках. Інформації про потерпілих немає. На місці було взято аналізи зразки повітря.

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Обставини події встановлюються.

Нагадаємо, минулого тижня в Україні сталося декілька випадків у школах: у результаті отруєння невідомою речовиною в повітрі діти втрачали свідомість або просто скаржилися на погане самопочуття. У Черкасах через це було госпіталізовано понад 50 дітей і кілька вчителів. Ще один подібний випадок стався в Новомосковську Дніпропетровської області.