На Донбасі у школі розпилили сльозогінний газ (фото)

17:07, 14 травня 2018
Інциденти
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У школі на Донетчині розпилили сльозогінний газ / фото поліція Донецької області

Про це повідомляє прес-служба поліції регіону.

Всього в школі навчається 75 учнів. Через інцидент заняття було припинено, дітей відпустили по домівках. Інформації про потерпілих немає. На місці було взято аналізи зразки повітря.

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Обставини події встановлюються.

Нагадаємо, минулого тижня в Україні сталося декілька випадків у школах: у результаті отруєння невідомою речовиною в повітрі діти втрачали свідомість або просто скаржилися на погане самопочуття. У Черкасах через це було госпіталізовано понад 50 дітей і кілька вчителів. Ще один подібний випадок стався в Новомосковську Дніпропетровської області.

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Теги: #сльозогінний газ#поліція Донецької області