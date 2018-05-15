У Мукачевому зіткнулися дві бойові машини, госпіталізовано четверо військових

Травмованим військовослужбовцям оперативно було надано першу медичну допомогу силами медичного підрозділу військової частини.

У Мукачевому Закарпатської області зіткнулися дві бойові машини, внаслідок чого були госпіталізовані чотири військовослужбовці.

Про це повідомляє «Закарпатський легіон» (128 гірсько-піхотна бригада) на своїй сторінці у Facebook.

Читайте такожНа Дніпропетровщині під час навчань на полігоні підірвалися троє нацгвардійців

«Сьогодні, близько 11 години 15 травня 2018 року, під час проведення занять з бойової підготовки у військовій частині А1556 (м. Мукачево) на Ужгородській ділянці полігону, рухаючись в колоні, сталося зіткнення двох одиниць бойових машин. Внаслідок чого чотири військовослужбовці отримали травми різного ступеня тяжкості», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що травмованим військовослужбовцям оперативно було надано першу медичну допомогу силами медичного підрозділу військової частини. Та, в подальшому, вони доставлені до Закарпатської обласної клінічної лікарні.

Загроз життю військовослужбовців немає.

Командуванням військової частини призначене службове розслідування, за результатами якого будуть вжиті заходи.

Нагадаємо, на початку травня у Миколаївській області на трасі від очаківського повороту до с. Кам'янка сталася ДТП за участю трьох транспортних засобів.