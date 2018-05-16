У Києві сталася масова бійка: врукопашну зійшлися жителі мікрорайону й комунальники (відео)

13:04, 16 травня 2018
Інциденти
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Комунальники приїхали зносити автостоянку.  На територію паркування загнали кран, при цьому зачепили припарковане недешеве авто. Сторож стоянки забарикадувалася у своїй кімнаті та викликала підмогу, йдеться в сюжеті ТСН.

Захищати парковку збіглися місцеві жителі, які залишають там свої авто.  Сталася бійка. У результаті поліція затримала двох людей, на них склали адміністративні протоколи та відпустили. 

Як повідомляв УНІАН, силами Департаменту благоустрою Києва почали демонтаж будівельного паркану за адресою: вулиця Малишка, 9. 

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Теги: #Київ#бійка#парковки