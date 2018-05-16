У Києві сталася масова бійка: врукопашну зійшлися жителі мікрорайону й комунальники (відео)

Комунальники збирались знести місце для автомобілів.

У столиці сталася масова бійка. В рукопашну зійшлися жителі спального мікрорайону та представники "Київблагоустрою".

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Комунальники приїхали зносити автостоянку. На територію паркування загнали кран, при цьому зачепили припарковане недешеве авто. Сторож стоянки забарикадувалася у своїй кімнаті та викликала підмогу, йдеться в сюжеті ТСН.

Захищати парковку збіглися місцеві жителі, які залишають там свої авто. Сталася бійка. У результаті поліція затримала двох людей, на них склали адміністративні протоколи та відпустили.

Як повідомляв УНІАН, силами Департаменту благоустрою Києва почали демонтаж будівельного паркану за адресою: вулиця Малишка, 9.