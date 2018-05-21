У Жовтих Водах рецидивіст заманив 9-річну дівчинку у під’їзд і вчинив розпусні дії

44-річний затриманий був раніше неодноразово судимий, в тому числі за розбещення неповнолітніх.

У Жовтих Водах Дніпропетровської області 18 травня затримано 44-річного рецидивіста, який підозрюється у розбещенні 9-річної дівчинки. Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури області.

«Встановлено, що вказаний чоловік, був раніше неодноразово судимий, в тому числі за насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом, вчинене щодо неповнолітньої). Звільнившись з місць позбавлення волі, у квітні 2018 року під приводом показати квартиру чоловік завів 9-річну дівчинку у під’їзд житлового будинку, де вчинив щодо неї розпусні дії», - йдеться у повідомленні.

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Жовтоводська місцева прокуратура відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 156 КК України (розбещення неповнолітніх).

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні вказаного злочину та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Санкцією вказаної статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Як повідомляв УНІАН, раніше на Тернопільщині пенсіонер хотів зґвалтувати 10-річну дівчинку, її мама кинулася на кривдника з ножем.