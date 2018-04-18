На Тернопільщині пенсіонер хотів зґвалтувати 10-річну дівчинку, її мама кинулася на кривдника з ножем

Пенсіонер напоїв алкоголем сусідську десятилітню дитину. Після цього затягнув її у своє помешкання, роздягнув і намагався вступити з нею в статеві зносини.

70-річний чоловік напоїв п’ятикласницю та затягнув до себе додому, в результаті сам потрапив на операційний стіл.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, з двома проникаючими ножовими пораненнями 17 квітня бригада швидкої допомоги доправила до лікарні чоловіка 1948 року народження. У потерпілого - поранення живота з ушкодженням внутрішніх органів та поріз ноги. Пенсіонер, стікаючи кров'ю, прийшов до колишньої дружини, яка й викликала медиків.

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За попередньою інформацією, потерпілий пенсіонер напоїв алкоголем сусідську десятилітню дитину. Після цього затягнув її у своє помешкання, роздягнув і намагався вступити з нею в статеві зносини. Дитячі крики почули жінки. Підійшовши до хати, вони побачили оголеного діда та малолітню. Одна з них побігла повідомити про ситуацію маму дівчинки, яка мешкає неподалік.

Жінка кинулася до сусіда, вибила вікно, а потім двері. Відтягнувши доньку, схопила ніж та нанесла поранення кривднику. Після цього забрала п'ятикласницю додому і викликала поліцію та швидку. Поранений чоловік зумів дійти до колишньої дружини, яка також викликала медиків.

Дівчинку забрали до реанімації. Слідів зґвалтування на ній медики не виявили, лише синці на руках в області зап'ястя. З нею спілкуватимуться психологи. Чоловіка прооперували, але до свідомості він ще не прийшов.

Маму дівчинки затримали відповідно до статті 208 КПК. Даний факт внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 121 ККУ. Вирішується питання й про відкриття кримінального провадження згідно з статтею 156 - розбещення неповнолітніх. Триває слідство.

Раніше у місті Новограді- Волинському Житомирської області поліцейські затримали чоловіка, який намагався зґвалтувати 9-річну дівчинку.