В одеській колонії в'язень порізав гострим предметом майора внутрішньої служби

Потерпілого доправили до хірургічного відділення одного з лікувальних закладів міста.

В одній з виправних установ Одеси в'язень поранив гострим предметом співробітника внутрішньої служби.

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Як повідомив УНІАН прес-секретар заступника міністра юстиції України Юрій Маслак, інцидент стався 20 травня на території Південної виправної колонії (№51).

«До чергової частини установи звернувся керівник відділення соціально-психологічної служби відділу соціально-виховної та психологічної роботи, який повідомив, що біля службового кабінету зазнав нападу з боку засудженого, 1977 року народження», - розповів Маслак.

Зокрема, за словами потерпілого, ув'язнений завдав йому колото-різаних ран невідомим предметом у ділянку тулуба.

До спецзакладу було оперативно викликано швидку медичну допомогу, поінформовано про те, що сталося, керівництво установи, Південного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань і пробації Міністерства юстиції і викликано слідчо-оперативну групу Малиновського відділу поліції Одеси.

Потерпілого майора внутрішньої служби доставили в хірургічне відділення одного з лікувальних закладів міста. За попередніми даними, у 43-річного потерпілого - колото-різана рана в ділянці 8-9 ребер і колото-різана рана черевної порожнини.

На місце події прибуло керівництво Південного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань і пробації Міністерства юстиції, Південної виправної колонії (№51), представники місцевої прокуратури та ін.

Як зазначив Маслак, у ході попередньої перевірки встановлено, що причиною нападу засудженого є афективний психо-емоційний сплеск, викликаний, за словами засудженого, тривалим вирішенням питання про його умовно-дострокове звільнення.

Засуджений - житель райцентру Березівка Одеської області, був засуджений до 11 років позбавлення волі у 2008 році за умисне вбивство.

За фактом події 20 травня відкрито кримінальне провадження за ст. 348 (посягання на життя співробітника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Наразі за цим фактом також проводиться службова перевірка.

Як повідомляв УНІАН, 17 серпня 2017 року в Одесі на території СІЗО зловмисник вбив і розчленував співробітницю ізолятора. Викрили підозрюваного - 39-річного заарештованого, який перебував у слідчому ізоляторі.

16 травня повідомлялося, що обвинувачений в даному вбивстві Василь Чемериз частково визнав свою провину.