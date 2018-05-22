На Тернопільщині невідомі вкрали у 62-річної жінки 28 тисяч гривень, зібраних громадою села на ремонт храму

Жінка заявила про те, що невідомі проникли до її будинку і з сумки викрали 27,9 тис. грн, які були зібрані для ремонту храму і зберігалися в неї на час ремонтних робіт у церкві.

На Тернопільщині невідомі вкрали у жінки 28 тис. грн, зібраних громадою села на ремонт храму. Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, повідомлення про крадіжку надійшло до правоохоронців Шумщини учора від 62-річної жительки села Цеценівка Шумського району.

Жінка заявила про те, що невідомі проникли до її будинку і з сумки викрали 27,9 тис. грн, які були зібрані для ремонту храму і зберігалися в неї на час ремонтних робіт у церкві.

Правоохоронці встановили, що того дня селом ходили скупники пір’я ромської національності. Скориставшись тим, що жінки не було вдома, а двері вона залишила не замкненими, один з ромів зайшов до її помешкання. Незнайомця, який виходив з дверей, згодом помітила сусідка.

Поліцейські вживають оперативних заходів, аби затримати підозрюваних.

За фактом крадіжки відкрито кримінальне провадження.