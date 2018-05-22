Речниця Луценка повідомила про затримання особи з 3,5 кг кокаїну
11:46, 22 травня 2018Інциденти
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Правоохоронці затримали особу, яка перевозила понад 3,5 кг кокаїну, вартість якого сягає 600 тис. доларів.
Кокаїн привезли з країни Латинської Америки / Фото facebook.com/LarysaSargan
Слідчі Головного слідчого управління Національної поліції України та оперативні співробітники Департаменту протидії наркозлочинності Нацполіції припинили міжнародний канал постачання особливо небезпечного наркотичного засобу з країни Латинської Америки.
Про це повідомила прес-секретар генерального прокурора України Лариса Сарган на своїй сторінці у Facebook. За її словами, правоохоронці затримали особу, яка перевозила понад 3,5 кг кокаїну, вартість якого на «чорному ринку» сягає 600 тис. доларів.
Як повідомляв УНІАН, трьом українцям, які везли наркотики з Іспанії у Росію, загрожує 20 років в'язниці у Польщі.
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