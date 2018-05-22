Речниця Луценка повідомила про затримання особи з 3,5 кг кокаїну

Правоохоронці затримали особу, яка перевозила понад 3,5 кг кокаїну, вартість якого сягає 600 тис. доларів.

Слідчі Головного слідчого управління Національної поліції України та оперативні співробітники Департаменту протидії наркозлочинності Нацполіції припинили міжнародний канал постачання особливо небезпечного наркотичного засобу з країни Латинської Америки.

Про це повідомила прес-секретар генерального прокурора України Лариса Сарган на своїй сторінці у Facebook. За її словами, правоохоронці затримали особу, яка перевозила понад 3,5 кг кокаїну, вартість якого на «чорному ринку» сягає 600 тис. доларів.

Як повідомляв УНІАН, трьом українцям, які везли наркотики з Іспанії у Росію, загрожує 20 років в'язниці у Польщі.