У Дніпрі сталася масштабна пожежа на підприємстві, яку було видно у іншій частині міста (фото, відео)

Протягом двох годин чотири відділення рятувальників гасили пожежу.

У ніч на 24 травня по вулиці Осінній Індустріального району міста Дніпро сталася масштабна пожежа на підприємстві.

Як повідомили у прес-центрі Держслужби з питань надзвичайних ситуацй у Дніпропетровській області, горіли дерев'яні піддони на площі 500 кв. м.

Протягом двох годин чотири відділення рятувальників гасили пожежу.

"Пожежу локалізовано о 03:24 та ліквідовано о 05:24. До гасіння пожежі було залучено 30 чоловік особового складу та 7 одиниць пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє "Інформатор", пожежа була такої сили, що її було видно за 10 км від місця події.

Відео ДСНС

Причина пожежі наразі невідома, її з'ясуванням займаються правоохоронні органи.

Постраждалих та загиблих в результаті інциденту немає.

Як повідомляв УНІАН, 11 травня у Дніпрі на проспекті Праці загорілося сміттєзвалище. Вогонь охопив близько 1 тисячі кв. м.