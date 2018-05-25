У Миколаєві горить головне міське сміттєзвалище – в повітря здійнялася хмара отруйного диму (відео)

Основною горючою речовиною у пожежі є пластик, продукти горіння якого дуже небезпечні для людини.

На головному міському сміттєзвалищі Миколаєва у місцевості Велика Корениха (Заводський район) виникла масштабна пожежа. Полум'я поширилося на площі в понад 1000 квадратних метрів.

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Як повідомляють «Новости N», висота гори сміття, що горить — понад 20 метрів. За словами пожежників, існує реальна загроза обвалення даного масиву.

Відзначається, що на місці працює лише один пожежний розрахунок. Поширенню вогню сприяє сильний вітер.

До ліквідації пожежі залучили два трактори, які працюють нагорі палаючої гори відходів.

Як зазначається видання, основною горючою речовиною в пожежі є пластик. Як відомо, в результаті горіння пластику утворюється найнебезпечніша речовина - діоксин, який є сильним канцерогеном (речовиною, що підвищує ризик виникнення у людини злоякісних пухлин).

Хмара отруйного диму від пожежі рухається в напрямку Корабельного району міста.

10 травня повідомлялося, що в місті Підгородне Дніпропетровської області горіло сміття на відкритій території полігону для переробки твердих побутових відходів.