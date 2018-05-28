На Харківщині зіткнулися автобус та легковик, є жертви (фото)

За попередніми даними, водій легковика виїхав на зустрічну смугу, внаслідок чого і сталося зіткнення.

Сьогодні на Харківщині близько 15.40 автомобіль ІЖ зіткнувся з рейсовим автобусом MAN. В результаті ДТП 35-річний водій легкового автомобіля загинув.

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Як повідомили у Відділі комунікації поліції Харківської області, за попередніми даними, водій легковика виїхав на зустрічну смугу, внаслідок чого і сталося зіткнення.

"Інформація внесена до Журналу єдиного обліку правопорушень. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Зараз працівники поліції встановлюють всі обставини пригоди", - йдеться у повідомленні поліції.

Як повідомляв УНІАН, на Тернопільщині 27 травня сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинули дві людини, ще троє були госпіталізовані.