Замах на екс-лідера одеського "Правого сектора": у поліції заявили, що нададуть охорону Стерненку

Співробітники поліції особливого призначення будуть охороняти Стерненка як свідка, також вони повинні охороняти його дівчину.

Екс-голові одеського "Правого сектора" Сергію Стерненко нададуть охорону. Про це виданню Odessa.Online 28 травня повідомив начальник управління превентивної діяльності НПУ в Одеській області Іван Іщенко.

Читайте такожНа відомого одеського активіста Стерненка скоїли черговий замах, один із нападників загинув

Співробітники поліції особливого призначення будуть охороняти Стерненка в якості свідка, йдеться у публікації. Також вони повинні охороняти його дівчину.

24 травня активіст повідомив про замах на себе. Стерненко отримав пошкодження руки та забій голови. При цьому активіст завдав одному з нападників смертельний удар ножем у живіт. Другий чоловік втік.

Загиблий учасник конфлікту був бійцем 25-ї окремої Дніпропетровської повітряно-десантної бригади Збройних сил України. 25 травня поліція затримала чоловіка, який зник з місця події. Пізніше його відпустили без вручення підозри.

Інцидент кваліфікували за ч. 1 ст. 122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження), ч. 1 ст. 15 (замах на вбивство) і ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці розглядають кілька версій події. Радник глави поліції Одеської області Руслан Форостяк зазначив, що сторони конфлікту "надають протилежні за змістом показання".

26 травня Стерненко припустив, що його можуть відправити до СІЗО з відкритого кримінального провадження за статтею "умисне вбивство". 28 травня активіст прибув на лікування в Київ.