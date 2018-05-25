Напад на активіста Стерненка в Одесі: поліція затримала другого нападника

Правоохоронці також встановили особу загиблого, який помер внаслідок завданої активістом поранення ножем у живіт.

Поліція Одеської області встановила місцезнаходження і затримала другого учасника вчорашнього нападу на активіста Сергія Стерненка в Одесі.

Читайте такожВбивство депутата у Черкасах: поліція розказала деталі інциденту (фото, відео)

Про це повідомляє радник начальника Головного управління Нацполіції в Одеській області Руслан Форостяк в Facebook.

За словами Форостяка, правоохоронці встановили особу загиблого, який помер внаслідок завданої активістом поранення ножем в живіт, а також мотиви події.

"Отримав тілесні ушкодження активіст Сергій Стерненко, він спрямований в медичний заклад, де йому надали допомогу, життю і здоров'ю активіста зараз нічого не загрожує", - написав Форостяк.

Як повідомляв УНІАН, вчора на відомого одеського активіста Стерненка здійснили черговий замах, один з нападників загинув. Одного з нападників Стерненко поранив ножем, а другий втік.