У Сумах жінка взяла у заручники чотирирічного хлопчика і погрожувала відрізати йому голову

Таким чином жінка намагалася повернути свою дочку, яка перебувала в місцевому дитячому будинку.

У вівторок, 29 травня, в Сумах, мешканка Луганської області закрилася в орендованій квартирі з сином своєї подруги і погрожувала відрізати дитині голову. Таким чином жінка намагалася повернути свою дочку, яка перебувала в місцевому дитячому будинку.

Про це повідомляє прес-служба МВС України.

"Близько 8:00 ранку по спецлінії 10 "надійшло повідомлення, що в квартирі однієї з багатоповерхівок по вул. Ахтирська жінка закрилася з сином своєї подруги і погрожує його вбити. Зловмисниця вимагає привести її трирічну доньку, яку, за її словами, подруга вночі віддала в дитячий будинок. Життя дитини загрожувала реальна небезпека", - розповіли у відомстві.

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"Спочатку ми проводили переговори через віконні решітки. Жінка була в неадекватному стані і реально загрожувала дитині відрізати ножем голову. Хлопчик був дуже наляканий і плакав, - розповідає Володимир Бабич, заступник начальника поліції в Сумській області, - з'ясувалося, що жінка утримувала дитину подруги з-за неприязні. Встановлено, що вночі вона з подругою розпивала спиртне. Після чого подруга і віддала її дочку в дитячий будинок. І сьогодні таким неадекватним способом жінка вирішила її повернути. Я разом з психологом усіма доводами намагалися її заспокоїти. Була привезена з дитячого будинку дівчинка. Жінка через вікно передала нам свого заручника і ніж в обмін на власну дитину".

Коли дитина вже була на вулиці, психологи продовжували працювати зі зловмисницею. Після налагодження контакту жінка відкрила двері керівникупсихологічної служби поліції.

"Вона досі перебувала в нетверезому стані, - розповідає Олена Ковальова, керівник відділу психологічного забезпечення управління кадрового забезпечення поліції області - у квартирі були розкидані ножі. І я впевнена, що запізнися ми хоч на годину, трагічних наслідків було б не уникнути. Головне - було вивести з квартири другу дитину. Адже молода жінка досі перебувала в збудженому і агресивному стані, тому дочка віддавати не хотіла. Під час нашої з нею розмови поступово вона почала заспокоюватися і довіряти мені. Жінка погодилася віддати свою дочку моїм колегам поліцейським, які запевнили, що дитина буде перебувати в хороших умовах під наглядом вихователів".

Наразі жінка затримана. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 147 (захоплення заручників) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

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