У кабінеті заступника директора київської гімназії знайшли боєприпаси та психотропні засоби

Зловмисник із підробленим розпорядженням КМДА намагався потрапити до кабінету директора гімназії та взяти контроль над фінансово-господарською діяльністю закладу.

Заступника директора однієї зі столичних гімназій викрито на підробленні документів, незаконному зберіганні боєприпасів та психотропних засобів.

Як повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації, 29 травня вказаний заступник директора, використовуючи завідомо підроблений примірник розпорядження КМДА, намагався потрапити до кабінету директора гімназії, взяти контроль над фінансово-господарською діяльністю закладу.

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Під час слідчих дій 30 травня поліція виявила у службовому кабінеті підозрюваного предмети, схожі на запал до бойової гранати, психотропні засоби, травматичний пістолет та боєприпаси до нього.

У КМДА зазначили, що вже готові документи про звільнення із займаної посади зазначеного заступника директора. Також підписано наказ про звільнення за системні порушення директора гімназії.

«Ситуація у гімназії перебуває під посиленим контролем правоохоронців та представників Київської міської державної адміністрації. До охорони гімназії також залучено співробітників формування «Муніципальна варта», - наголошується у повідомленні.

У КМДА зауважили, що у квітні представники антикорупційних служб міськдержадміністрації провели перевірку фінансово-господарської діяльності зазначеної гімназії. До поліції направлені матеріали про виявлені порушення в роботі гімназії для відкриття кримінального провадження.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Києві поліція влаштувала засідку на шахраїв, вони тікали через вікно і відстрілювалися.