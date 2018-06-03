На пункті пропуску "Новотроїцьке" виявили у паливному баку авто 20 пляшок з "травкою"

Схованку виявив службовий пес, після чого прикордонники провели поглиблений огляд.

Співробітники Державної прикордонної служби України на КПВВ "Новотроїцьке" виявили автомобіль із захованими в паливному баку 20 полуторалитровыми пляшками з сіро-зеленої "травкою".

Читайте такожМарихуана та опір поліції: на Дніпропетровщині викрили мережу онлайн-порностудій (фото, відео)

Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.

За даними прикордонників, на автомобіль "ГАЗ", яким керував громадянин України 1982 року народження, зреагувала навчений на пошук наркотиків службовий собака, після чого автомобіль вивели із загального потоку для поглибленого огляду.

В ході перевірки група виявила обладнаний у паливному баку автомобіля схованку, після відкриття якого за допомогою технічних засобів було знайдено близько 20 півторалітрових пляшок з сіро-зеленої "травичкою", яка швидше за все є марихуаною.

Водія автомобіля і знайдені пляшки передали представникам Національної поліції, виявлену речовину направили на експертизу, де також буде встановлено її вага, зазначили в ДПСУ.