На Харківщині пес-прикордонник знайшов марихуану в сумці цибулі (відео)

У пункті пропуску «Гоптівка» харківські митники виявили майже 70 грамів марихуани, яку винахідливий громадянин приховав в цибулі. Про це повідомляє прес-служба ДФС.

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Зазначається, що чоловік прямував з Маріуполя до Москви як пасажир одного з авто та заявив про відсутність предметів, заборонених до переміщення через кордон. При цьому службовий собака митників Любомир неодноразово реагував на сумку з особистими речима чоловіка.

При огляді сумки виявили пакет з п’ятьма цибулинами, дві з яких були склеєні, а всередині знаходились пакетики з марихуаною. Відносно правопорушника складений протокол про порушення митних правил за частиною 1 статті 483 Митного кодексу України.