На Івано-Франківщині рейсовий автобус зіткнувся з вантажівкою, є загибла (фото)

ДТП сталася під час спроби обгону автобусом з пасажирами вантажівки з піском.

У середу, 6 червня, в Івано-Франківській області сталося зіткнення рейсового автобуса і вантажівки ЗІЛ, внаслідок чого загинула 29-річна пасажирка автобуса.

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Ще понад 10 осіб травмовано, повідомили в прес-службі обласної поліції.

Смертельна ДТП сталася в селі Майдан Тисменицького району. На автодорозі "Стрий-Чернівці" водій рейсового автобуса "Івано-Франківськ-Калуш", рухаючись в напрямку Калуша, почав обгін вантажівки марки ЗІЛ-130, виїхавши на смугу зустрічного руху.

"Саме в цей час водій ЗІЛа, завантажений піском, який рухався в попутному напрямку, почав здійснювати поворот наліво. Це призвело до зіткнення транспортних засобів, внаслідок чого вантажівка перекинулася відразу, а автобус з'їхав в лісосмугу, де за кілька метрів також перекинувся", - йдеться в повідомленні.

У результаті ДТП, одна пасажирка автобуса в результаті отриманих тілесних ушкоджень померла в лікарні, ще понад 10 осіб травмовано.

Раніше УНІАН повідомляв, що у Кілійському районі Одеської області 5 червня, під час зіткнення маршрутки і мікроавтобуса одна людина загинула, ще дев'ять постраждали.