На Одещині при лобовому зіткненні двох маршруток загинула людина і десять осіб постраждали (фото)

ДТП сталося сьогодні вранці на автодорозі Одеса-Спаське в районі села Дмитрівка в Кілійському районі.

У Кілійському районі Одеської області сьогодні, 5 червня, під час зіткнення маршрутки і мікроавтобуса одна людина загинула, ще дев'ять постраждали.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, о 7.40 до поліції надійшло повідомлення про зіткнення двох автомобілів на автодорозі Одеса-Спаське в районі села Дмитрівка.

Попередньо встановлено, що водій вантажопасажирського мікроавтобуса виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з рейсовим маршрутним таксі, в салоні якого перебували (крім водія) ще 8 пасажирів. У результаті ДТП водій мікроавтобуса загинув.

Жінка, яка перебувала в салоні мікроавтобуса, отримала тілесні ушкодження та госпіталізована. Крім того, травмовано 8 пасажирів маршрутного таксі. Їх з різними тілесними ушкодженнями також доставили до лікарні. Водій маршрутки не постраждав.

На місці ДТП працюють поліцейські. Обставини встановлюються.

Як повідомляв УНІАН, 28 травня на Харківщині автомобіль ІЖ зіткнувся з рейсовим автобусом MAN. В результаті ДТП 35-річний водій легкового автомобіля загинув.