Прив’язав до авто й тягав по асфальту: поліція відреагувала на знущання над конем на Закарпатті (фото)

Нетверезий житель села Чорна Тиса Рахівського району прив’язав тварину до автомобіля УАЗ та буксирував, завдавши їй ушкоджень.

На Закарпатті поліція відкрила кримінальне провадження за фактом жорсткого поводження з твариною у селі Чорна Тиса Рахівського району.

Про це у коментарі кореспонденту УНІАН повідомили у Головному управління Національної поліції у Закарпатській області.

«Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з тваринами). На місце події виїжджали співробітники Рахівського відділення поліції, які встановили, що кінь заявника отримав тілесні ушкодження. Чоловік вказав на особу, яка покалічила тварину», – зазначили у поліції.

Нагадаємо, житель села Чорна Тиса Рахівського району прив’язав коня до автомобіля УАЗ та буксирував, завдавши тварині ушкоджень.

Як уточнили у прокуратурі Закарпатської області, досудове розслідування здійснюватиметься під процесуальним керівництвом Рахівського відділу Тячівської місцевої прокуратури.

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Обурені мешканці села Чорна Тиса зазначають, що винуватець події – колишній працівник лісового господарства – був у нетверезому стані. Заяву до поліції подав власник тварини (кінь належить багатодітній сім’ї). Правоохоронці, які прибули на місце події, викликали ветеринара. Лікар діагностував у постраждалої тварини садни шкіри, розірвану повіку, рвані рани лівої кінцівки. Медик зазначив, що тварина пригнічена, погано бачить та рекомендував стаціонарне лікування.

Водночас фігурант справи у соцмережах заявив про тиск на нього та публічні погрози. Він пояснює, що хотів відвести коня власникам, оскільки тварина перебувала на його сінокосі. Травми у коня чоловік пояснює тим, що тварина впала. Також чоловік стверджує, що був тверезим і каже, що готовий понести покарання, а за публічні образи звертатиметься із заявою до відповідних органів.

У прес-службі Закарпатського обласного управління лісового та мисливського господарства зазначають, що зараз постраждала тварина знаходиться під опікою працівників державної лісової охорони. За словами директора ДП «Ясінянське ЛМГ» Василя Теличука, коня передали ветеринару для обстеження та подальшого лікування. Сім'ї, якій належить кінь, компенсують матеріальну шкоду.

Тим часом представники закарпатських зоозахисних організацій збираються їхати в село Чорна Тиса: волонтери хочуть, аби постраждалого коня ще раз оглянув ветеринар і розглядають можливість викупу тварини, оскільки вважають, що кінь уже не зможе бути робочою силою у селі.

Як повідомляв УНІАН, вчора о 20.00 поліцейським надійшло повідомлення про жорстоке поводження з твариною від 39-річного жителя села Чорна Тиса. Житель села Чорна Тиса зловив коня, що знаходився на пасовищі неподалік річки, прив’язав до автомобіля УАЗ і буксирував по асфальту.

Тварина падала, впиралася, втратила підкови, а також отримала ушкодження очей та тулуба. Місцеві жителі викликали поліцію.

Як стверджують місцеві жителі, знущався із тварини їхній односелець – колишній працівник лісового господарства, який був у нетверезому стані.