Поблизу Кримського мосту сталася НП (фото)

Наразі офіційні джерела не коментують подію поблизу Кримського мосту.

В окупованій Керчі 12 червня на в'їзді на технологічний з'їзд Кримського мосту загорілася газова установка у автобуса, який перевозив будівельників.

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В результаті загорівся й сам автобус. Про це повідомляє Керч.ФМ, посилаючись на слова очевидців.

Як повідомлялося, 1 червня на Кримському мосту, побудованому окупантами, сталася перша ДТП. Легковий автомобіль зіткнувся з пасажирським автобусом.

Церемонія відкриття транспортного переходу через Керченську протоку відбулася 15 травня. Першою мостом з Кубані в анексований Крим проїхала колона будівельної техніки на чолі з КамАЗом, яким керував президент Росії Володимир Путін.