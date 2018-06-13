Поблизу Кримського мосту сталася НП (фото)

12:24, 13 червня 2018
Інциденти
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Автобус згорів / фото kerch.fm

В окупованій Керчі 12 червня на в'їзді на технологічний з'їзд Кримського мосту загорілася газова установка у автобуса, який перевозив будівельників.

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В результаті загорівся й сам автобус. Про це повідомляє Керч.ФМ, посилаючись на слова очевидців.

Як повідомлялося, 1 червня на Кримському мосту, побудованому окупантами, сталася перша ДТП. Легковий автомобіль зіткнувся з пасажирським автобусом.

Церемонія відкриття транспортного переходу через Керченську протоку відбулася 15 травня. Першою мостом з Кубані в анексований Крим проїхала колона будівельної техніки на чолі з КамАЗом, яким керував президент Росії Володимир Путін.

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Теги: #автобус#кримський міст