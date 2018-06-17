У стелі поїзда, що прямував до Польщі, знайшли 8 валіз із сигаретами (фото)

20:48, 17 червня 2018
Інциденти
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В стелі поїзда, що прямував до Польщі, знайшли 8 валіз з сигаретами / фото dpsu.gov.ua

Вісім великих валіз, запакованих понад шістьма тисячами пачок сигарет, виявили сьогодні прикордонники Львівського загону на кордоні з Польщею.

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Про це повідомляє прес-служба державної прикордонної служби України.

Зазначається, що товар спільна прикордонно-митна оглядова група знайшла у міжстельових просторах чотирьох санвузлів вагонів поїзда «Київ-Перемишль».

фото dpsu.gov.ua
фото dpsu.gov.ua
фото dpsu.gov.ua

Власників валіз з сигаретами без акцизних марок виявлено не було. Всього правоохоронці нарахували 6060 пачок тютюнових виробів. Їх буде передано працівникам ДФС.

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Теги: #Львів#Польша#контрабанда#сигарети