У стелі поїзда, що прямував до Польщі, знайшли 8 валіз із сигаретами (фото)

Товар прикордонники знайшли у міжстельових просторах чотирьох санвузлів вагонів поїзда «Київ-Перемишль».

Вісім великих валіз, запакованих понад шістьма тисячами пачок сигарет, виявили сьогодні прикордонники Львівського загону на кордоні з Польщею.

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Про це повідомляє прес-служба державної прикордонної служби України.

Зазначається, що товар спільна прикордонно-митна оглядова група знайшла у міжстельових просторах чотирьох санвузлів вагонів поїзда «Київ-Перемишль».

Власників валіз з сигаретами без акцизних марок виявлено не було. Всього правоохоронці нарахували 6060 пачок тютюнових виробів. Їх буде передано працівникам ДФС.