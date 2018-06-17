Від наїзду автомобілем дитина загинула.

У Харкові водій мікроавтобуса збив на смерть семирічну дівчинку.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУНП України в Харківській області, сьогодні, 17 червня, о 17:36 до Основ'янського відділу поліції надійшла інформація від медиків про те, що по вулиці Драгомирівській скоєно наїзд автомобілем на дитину.

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Зазначається, що на місце події виїхало керівництво відділу та слідчо-оперативна група. Встановлено, що 42-річний водій мікроавтобуса скоїв наїзд на 7-річну дівчину.

Зараз працівники поліції встановлюють всі обставини ДТП. Інформація внесена до Журналу єдиного обліку правопорушень. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України, додали в поліції.

Як повідомляв УНІАН, раніше жителя Ізмаїла, який напав на 11-річну дівчинку на вулиці, засудили до 10 років в'язниці.