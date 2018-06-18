Центральний автовокзал Києва охопив вогонь (відео)

Вогнем знищено і пошкоджено меблі, службова документація і оргтехніка.

У Києві біля станції метро "Деміївська" сьогодні, 18 червня, сталася пожежа на території будівлі центрального автовокзалу.

Як повідомили в ГС НС в Києві, о 3:25 рятувальникам надійшло повідомлення про пожежу в Голосіївському районі на Деміївській площі, 3.

Як виявилось, на другому поверсі триповерхової будівлі Центрального автовокзалу в стіні коридору, в місці групового прокладення електрокабелів, виникла пожежа з подальшим розповсюдженням вогню на службове приміщення.

Через високу напругу в електрокабелі (380 вольт), рятувальники не могли приступити до гасіння пожежі. Коли електропостачання було відключено, пожежні відразу ж почали ліквідовувати спалах.

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В 5:16 пожежу на площі 15 кв. м було локалізовано, а о 5:18 ліквідовано.

Внаслідок пожежі знищено і пошкоджено меблі, службову документацію і оргтехніку в службовому приміщенні.

На місці події працювало 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 20 пожежних особового складу.

Кадри з місця інциденту оприлюднили на сторінці dtp.kiev.ua у Facebook.

"Ранкова пожежа центрального автовокзалу в Києві на Деміївці", - йдеться в коментарі до ролика.

Як відомо, загиблих і травмованих немає. На роботі вокзалу пожежа не позначилася, квитки на рейси продаються.