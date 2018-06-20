Стрілянина за участю прикордонників на Буковині: поліція розпочала розслідування
За фактом нападу на працівників відділу прикордонної служби «Красноїльськ» зареєстровано кримінальне провадження.
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Про це повідомили у прес-службі прокуратури Чернівецької області, яка здійснює керівництво у даному провадженні.
"За вказаним фактом Сторожинецьким відділом поліції ГУ НП в Чернівецькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 342 КК України (опір працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов’язків)", - йдеться у повідомленні.
Раніше у ДПСУ повідомили, що у Сторожинецькому районі Чернівецької області близько 20 невідомих спробували блокувати рух прикордонному наряду та здійснили спробу групового нападу на прикордонний наряд. Щоб припинити незаконні дії, прикордонники відкрили вогонь по порушниках.