У центрі Києва "замінували" ТРЦ: евакуйовано 700 осіб

15:02, 22 червня 2018
Інциденти
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Анонім повідомив про замінування ТРЦ у центрі Києва / фото Роман Барабаш / Інформатор

Як повідомили у відділі комунікації поліції Києва, повідомлення надійшло до чергової частини Шевченківського управління поліції о 12.20. Наразі правоохоронці перевіряють інформацію.

"На місце події негайно виїхали екіпажі патрульних поліцейських, слідчо-оперативна група районного управління поліції, вибухотехніки та кінологи. По прибуттю правоохоронці евакуювали із приміщення 700 відвідувачів закладу. Вибухотехніки ретельно оглядають магазини та приміщення", - повідомили у поліції.

З ТРЦ евакуювали 700 відвідувачів / фото Роман Барабаш / Інформатор

Дане повідомлення належним чином зареєстроване у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень.

Як повідомляв УНІАН, 20 червня у місті Кам'янське Дніпропетровської області чоловік повідомив про замінування місцевого вокзалу, тому що хотів перевірити, чи справді правоохоронці спрацюють так оперативно, як у кіно.

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Теги: #Київ#замінування