Під Києвом водій фури потрапив у ДТП і залив трасу солодкою водою (відео)

Машина ремонту вже не підлягає, зате більшу частину вантажу вдалося врятувати.

На одеській трасі біля Києва сталася аварія за участі вантажівки, що перевозила газовану воду. Внаслідок ДТП солодкий вантаж розкидало по дорозі, частина води у пляшках розлилася.

Як повідомляє ТСН, за словами очевидців, фура намагалась об'їхати припаркований на узбіччі легковик, але водій, не впоравшись з кермуванням, зніс відбійники та вщент розтрощив причеп. Вантажівка перегородила дорогу і розгубила весь вантаж – сотні ящиків із газованою водою випали на дорогу.

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Аварія спричинила кілометровий затор на шляхопроводі, але всі її учасники залишилися живі. Сама ж машина, кажуть водії, ремонту не підлягає. А от більшу частину вантажу вдалося врятувати.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно в Одесі внаслідок аварії дорогу засипало лимонами.