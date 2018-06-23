Під Києвом водій фури потрапив у ДТП і залив трасу солодкою водою (відео)
На одеській трасі біля Києва сталася аварія за участі вантажівки, що перевозила газовану воду. Внаслідок ДТП солодкий вантаж розкидало по дорозі, частина води у пляшках розлилася.
Як повідомляє ТСН, за словами очевидців, фура намагалась об'їхати припаркований на узбіччі легковик, але водій, не впоравшись з кермуванням, зніс відбійники та вщент розтрощив причеп. Вантажівка перегородила дорогу і розгубила весь вантаж – сотні ящиків із газованою водою випали на дорогу.
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Аварія спричинила кілометровий затор на шляхопроводі, але всі її учасники залишилися живі. Сама ж машина, кажуть водії, ремонту не підлягає. А от більшу частину вантажу вдалося врятувати.
Як повідомляв УНІАН, нещодавно в Одесі внаслідок аварії дорогу засипало лимонами.