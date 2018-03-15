Цитрусове ДТП: в Одесі внаслідок аварії дорогу засипало лимонами (відео)

Одесити жартують: хай не КАМАЗ з цукерками, а все одно приємно.

На одеському перехресті "газель" зіткнулася з мінівеном. Ніхто не постраждав, але дорогу вкрило лимонами, які висипалися з кузова вантажівки.

Вже за кілька хвилин лимонів на дорозі не було. Одесити жартують: хай не КАМАЗ з цукерками, а все одно приємно.

Дорожнь-транспортну пригоду зафіксували камери відеоспостереження. Винуватцем пригоди, вочевидь, є водій легковика, який на перехресті почав маневр не з того ряду.

Як повідомляв УНІАН, у грудні минулого року у Дніпрі сталася ДТП. Учасники аварії втекли з місця події, однак залишили неабиякий мандариновий слід. Жителі будинків поруч зраділи такому новорічному подарунку, кинулися збирати мандарини й розносити їх по домівках. Вони скаржилися, що автомобілі розчавили чимало плодів