Харків'янин із пістолетом та метадоном на півмільйона гривень попався київській поліції

29-річний "наркобарон" мешкав разом із літньою мамою та маленьким племінником, а для "бізнесу" вербував студентів.

У Києві поліція вилучила наркотики на півмільйона гривень. Про це повідомляє Департамент протидії наркозлочинності Національної поліції України.

В повідомленні сказано, що 29-річний мешканець Харкова, "дипломований управлінець", вербував студентів для розповсюдження наркотичного засобу «метадон» шляхом «закладок» і розповсюджували наркотик на правому березі столиці. При цьому зазначається, що організатор наркотики не вживав, а близькі про його бізнес не здогадувалися, хоча мешкав він разом із літньою мамою та маленьким племінником.

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В поліції зазначають, що товар чоловік замовляв поштою і зберігав поза межами оселі, а для захисту свого бізнесу використовував перероблену зброю.

«Під час обшуку працівники Департаменту протидії наркозлочинності виявили оптову партію метадону - 1200 доз наркотику, загальною вартістю близько півмільйона гривень», - йдеться в повідомленні.

Поліція затримала чоловіка та «наразі йому інкримінують вчинення протиправних дій, передбачених ч. 1 ст. 307 Кримінального кодексу України ‒ Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів» і йому загрожує позбавлення волі на строк до восьми років.

В поліції зазначають, що на даний час все вилучене направлено для проведення всіх необхідних експертиз, а також проводяться заходи із встановлення всіх осіб, причетних до подальшого розповсюдження метадону.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно у Києві затримали патрульного поліцейського, причетного до збуту наркотиків.