Компот не звариш: у Дніпрі жінка під виглядом сухофруктів продавала наркотики

Детективи вилучили у продавчині 13 кілограм наркотичного засобу та велику суму грошей.

У Дніпрі на одному з центральних ринків міста жінка під виглядом сухофруктів продавала наркотики - "макову соломку".

Як повідомили у відділі комунікації поліції Дніпропетровської області, детективи вилучили у продавчині 13 кілограм наркотичного засобу та велику суму грошей.

"Замість сухофруктів – макова соломка: дніпровські детективи вилучили у продавчині велику партію наркотиків. 13кг макової соломки, 6,5 тисяч доларів та 170 тисяч гривень вилучили поліцейські з-під прилавку у жінки, яка продавала сухофрукти на одному з центральних ринків міста", - йдеться у повідомленні.

Як з'ясували поліцейські, жінка орендувала 2 торгових місця для продажу сухофруктів. Крім цього, збувала наркотичний засіб «макова соломка».

Наразі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 ККУ (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів). Вилучені наркотики відправлено на експертизу.

Як повідомляв УНІАН, у Києві затримали патрульного поліцейського, причетного до збуту наркотиків.